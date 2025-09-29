Dünyada Sessiz Salgın Alarmı! Türkiye’de Listede… 2050’de 18 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir

ABD'li bilim insanları, dünya genelinde yeni kanser vakası sayısının 1990'dan bu yana iki kattan fazla artarak 2023 yılında 18.5 milyona ulaştığını tespit etti. 2050 yılında vaka sayısında artış yaşanacağı öngörülen kanser hastalığı için dünyada alarm verildi. En büyük artışı yüzde 80 ile Lübnan yaşandı. Peki Türkiye’de durum ne? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Dünyada Sessiz Salgın Alarmı! Türkiye’de Listede… 2050’de 18 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, önümüzdeki 25 yıl içinde dünya genelinde kanserle ilgili ölümlerde ciddi bir artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Yeni yayınlanan kapsamlı bir araştırma yaşlanan nüfus, sağlıksız yaşam biçimleri ve çevresel risk faktörlerinin birleşimiyle küresel çapta bir "kanser patlaması" yaşanabileceğini ortaya koydu.

Dünyada Sessiz Salgın Alarmı! Türkiye’de Listede… 2050’de 18 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir - Resim : 1
1990’dan 2023’e kadar dünya genelinde yeni kanser vakaları %100’ün üzerinde arttı

VAKA SAYISI İKİ KAT ARTTI

Washington Üniversitesi’nden bilim insanlarının The Lancet dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, 1990’dan 2023’e kadar dünya genelinde yeni kanser vakaları %100’ün üzerinde artarak 18.5 milyona yükseldi. Aynı dönemde kanser kaynaklı ölümler ise %74 artışla 10.4 milyona ulaştı.

2050 yılına kadar yeni kanser vaka sayısının %61 artışla 30.5 milyona çıkması bekleniyor. Ölüm sayılarının ise %75'e varan bir artışla 18.6 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

Dünyada Sessiz Salgın Alarmı! Türkiye’de Listede… 2050’de 18 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir - Resim : 2
2050'de 18 milyonu bulabilir

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Araştırmacılar, hükümetlere kanserle mücadelede daha kararlı adımlar atılması için çağrıda bulundu. Özellikle sigara kullanımı, obezite ve sağlıksız beslenme gibi yaygın risk faktörlerine karşı önleyici politikalar geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Cancer Research UK CEO’su Michelle Mitchell, “Kanserin önlenebilir nedenlerine karşı mücadelede HPV aşıları ve tütün kontrolü gibi araçların daha etkin şekilde kullanılması gerekiyor” dedi.

Dünyada Sessiz Salgın Alarmı! Türkiye’de Listede… 2050’de 18 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir - Resim : 3

“CİDDİ BİR SORUN”

Çalışmanın yazarlarından Dr. Lisa Force ise “Bu büyüyen tehdide rağmen, kanserle mücadele politikaları hâlâ pek çok ülkede öncelik listesinde yeterince üst sıralarda değil. Ayrıca kaynak eksikliği de ciddi bir sorun” ifadelerini kullandı.

ARTIŞ ŞAŞIRTICI BOYUTLARA ULAŞTI

Çalışmada yer alan verilere göre, 1990-2023 yılları arasında yaşa göre ayarlanmış oranlarla en büyük artışı %80 ile Lübnan yaşarken, Ekvator Ginesi (%72) ve Laos (%55,8) da dikkat çekici artışlar kaydetti.

Öte yandan, bazı ülkelerde ciddi düşüşler görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde kanser vakaları %56 azalırken, Kazakistan’da ölüm oranları %58,2 oranında düştü. ABD ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde de ölüm oranlarında %30'un üzerinde azalma sağlandı.

Dünyada Sessiz Salgın Alarmı! Türkiye’de Listede… 2050’de 18 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir - Resim : 4
Ülkelere göre dağılım

2023’TE EN YAYGIN KANSER: MEME KANSERİ

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde en sık teşhis edilen kanser türü meme kanseri olurken, ölüme en çok yol açan tür ise trakea, bronş ve akciğer kanserleri oldu.

TÜRKİYE'DE DURUM ALARM VERİCİ

Türkiye’de de küresel trendle paralel şekilde kanser vakalarında artış yaşandı.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, “Eskiden 50 yaş civarında olan yaşam süresi artık 80’li yaşlara ulaştı. Yaşlılık, kanser riskini artırıyor” dedi.

250 BİN CİVARINDA

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de yeni kanser vakası sayısının 250 bin civarında olduğu, kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 132-140 bin arasında seyrettiği ifade edildi.

TÜRKİYE’DE EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türleri şöyle:

  • Akciğer kanseri (%25)
  • Prostat kanseri (%13)
  • Mesane kanseri

Kadınlarda ise:

  • Meme kanseri (%23)
  • Tiroid kanseri (%11)
  • Kalın bağırsak kanseri
Kanser İlaçlarında Skandal! İmha Ettiler, SGK’ya Fatura EttilerKanser İlaçlarında Skandal! İmha Ettiler, SGK’ya Fatura EttilerGüncel

Ölüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya ÇıktıÖlüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya ÇıktıYaşam

'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki Yağdı'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki YağdıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanser Libya
Son Güncelleme:
Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı
Trump’tan Çarpıcı Hamle! Yüksek Mahkeme’ye Başvurdu, Doğumla Vatandaşlık Bitecek mi? Trump’tan ABD'yi Karıştıran Hamle
Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber
Kabinenin Gündemi Yoğun! Masada Hangi Konular Var? Kabinenin Gündemi Yoğun! Masada Hangi Konular Var?
ÇOK OKUNANLAR
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Manisa'da Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü: 5 Ölü, 6 Yaralı Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü