Uzun zamandır sosyal medyada milyonlarca kişinin kanserle mücadelesini takip ettiği sanatçı Evre Clarke, 40 yaşında hayatını kaybetti. Doktorlarının kendisine yalnızca 3-4 hafta ömür biçtiğini açıkladıktan 23 gün sonra vefat eden Evre Clarke'a ömrünün son günlerinde yaşatılan linç kampanyası ise unutulmadı. "Dolandırıcı" dahi denilen kanser hastası kadını hedefe koyan isimlere tepki yağdı.

İngiltere’de yaşayan Türk ressam ve dijital sanatçı Evre Başak Clarke, yaklaşık iki yıl boyunca sosyal medyada hikayesiyle herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. İngiltere vatandaşı Philip Clarke ile evli olan ve Oscar adında bir oğlu olan 40 yaşındaki sanatçı, ileri evre kanserle mücadele ediyordu. Bu zor süreçte destek bulmak adına yaptığı bağış kampanyasıyla tanınan sanatçı, 1 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda hastalığının karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayarak doktorlarının kendisine yalnızca 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.

'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki Yağdı - Resim : 1

Evre Clarke'ın ailesi ise dün acı haberi duyurarak sanatçının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Evre'nin son haftalarında sevdiklerinin ilgisiyle çevrili olduğu ifade edildi. Sosyal medyadaki milyonlarca kişinin yaşam mücadelesine tanık olduğu Evre Clarke'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Ancak bazı kişiler de, Evre'nin son günlerinde ona yaşatılan kötülüğe olan öfkesini dile getirdi.

'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki Yağdı - Resim : 2

EVRE'Yİ HEDEF YAPAN JAHREİN'DEN 'SAVUNMA'

Evre Clarke'ın bağış kampanyası düzenlemesi sebebiyle, kanser hastası olan kadını hedef haline getiren ve aslında kanser dahi olmadığını, para toplayıp ortadan kaybolduğunu iddia eden "Jahrein" lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Yaşam mücadelesi vermeye çalışan bir insanı asılsız bir iddiayla hedef haline getirip linç edilmesine neden olan Jahrein, bu tepkiler sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada sık sık provokatif çıkışları nedeniyle tepkilerle karşılaşan Jahrein, paylaşımında "Sanırın bugüne kadar yediğim linçlerden en teğet geçeni bu oldu. Gram umrumda değil yazıp çizdikleriniz. Beni sabuna çevirmek isteyen birinin yaşadığı hiçbir şeye empati de sempatide duymuyorum" diyerek Evre Clarke'ın Türk düşmanı olduğu iddiasıyla kendisini aklamaya çalıştı.

'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki Yağdı - Resim : 3

NEVŞİN MENGÜ'YE DE TEPKİ

Sosyal medyada tepki toplayan bir diğer isim de gazeteci Nevşin Mengü oldu. Mengü'nün, Jahrein'in sosyal medyada dolaşıma soktuğu "Evre Clarke'ın dolandırıcı olduğu" iddiasına programında yer verip kendisinin "ileri derecede kanser hastası gibi görünmediği" yorumlarından da bahsetmesi hatırlatıldı. "Yaptığınız şey gazetecilik değil", "Böyle bir konuda aslını bilmeden iddia diye böyle şeyler söylememeliydiniz" gibi yorumlar yapıldı.

'Kanser Değil Dolandırıcı' Dedikleri Evre Clarke Hayatını Kaybetti: Onu Hedef Haline Getirenlere Tepki Yağdı - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

Kanser Jahrein
