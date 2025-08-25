Kültür Vandalizmi! Süleymaniye Camii’nde Tarihi Tahribat… Mimar Sinan’ın Mirası Delik Deşik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mimar Sinan’ın İstanbul’a kazandırdığı en önemli yapılar arasında yer alan ve yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Süleymaniye Camii, son dönemde yaşanan vandalizm olaylarıyla gündeme geldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen bu muazzam yapı, pencere nişlerindeki doğal taş döşemelerin tahrip edilmesiyle büyük zarar gördü.

‘OPUS SECTİLE’ SÜSLEMELER YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, camideki taş işçiliğinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Özellikle “opus sectile” olarak adlandırılan taş süslemelerin bilinmeyen kişiler tarafından yerinden sökülmesi dikkat çekti. Yapılan yorumlara göre bu eylemler bazı kişiler tarafından anahtar gibi küçük eşyalarla gerçekleştirilmiş ve bazı parçalar çalınmış olabilir. Camide güvenlik kameralarının ve görevlilerin bulunmasına rağmen olayın nasıl önlenemediği ise soru işareti oluşturuyor.

'MİMAR SİNAN’IN HATIRALARINI TAŞIYOR'

Türkiye gazetesine konuşan yüksek mimar ve restoratör Seda Özen Bilgili, bu süslemelerin geniş kitlelerce yeterince tanınmadığına dikkat çekti. Yapılacak onarımların hasarı giderse de, geçmişin ruhunun tamamen geri getirilemeyeceğini belirten Bilgili, şu değerlendirmede bulundu: “Bu taşlara baktığımızda Mimar Sinan’ın desenleri tarif ettiğini, bu işe en iyi ustayı-ekibi tayin ettiğini, caminin açılışının heyecanı içinde bu döşemeleri kontrol ettiğini ve memnuniyetini düşünüyorum. Bu taşları yenileyebiliriz ancak hem eskilik değeri hem de hatıralardan, yapının hikâyesinden yiten parçalar olacaktır. Önemli olan bunun bir daha yaşanmamasını başarmak, korumayı ve gelecek nesillere özgün eserin aktarılmasını sağlamaktır."

ONARIMA BAŞLANIYOR

Süleymaniye Camii’nin bağlı bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü, olayla ilgili bir açıklama yayımlayarak hasarın tespiti ve restorasyon süreci hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Süleymaniye Camii harim ve kadınlar mahfili pencere içlerinde yer alan taş kakma döşemenin kakma taşlarının ziyaretçilerin yanlarında taşıdığı anahtar vb. cisimlerle sebebi bilinmeyen sebeplerle yerlerinden söküldüğü tespit edilmiştir. Zarar verilen taş kakma döşemelerin taş cinsi bilinmekte, rölövesi ve restorasyon projesi bulunmakta olup onarımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yerinde mevcut bulunan taş kakmalar korumaya alınacaktır.”















Kaynak: Türkiye Gazetesi