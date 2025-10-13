Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Adliyeye Sevk Edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de olduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Adliyeye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "Rüşvet alma-verme" ve "Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlamalarıyla ilgili olarak harekete geçildi. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim’de Bursa merkezli olmak üzere üç ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de olduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem’in de yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Tespitlere göre, 2 şüpheli ise yurt dışında bulunuyor. Operasyonda 24 farklı ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araca yönelik arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Turgay Erdem’in de bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye KaldırıldıGözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye KaldırıldıGüncel
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına AlındıEski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Üniversitede Skandal Soruşturma: 4 Akademisyene İhraç Talebi Üniversitede Skandal Soruşturma: 4 Akademisyene İhraç Talebi
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
İstanbul’da Korkulan Oldu! 100 Hastadan 13'ünde Var, Vaka Sayısı Artıyor İstanbul’da Korkulan Oldu! 100 Hastadan 13'ünde Var, Vaka Sayısı Artıyor
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek