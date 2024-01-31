Görüntülerdeki kişi Abdullah Çatlı mı?

Abdullah Çatlı'ya ait olduğu ileri sürülen yeni görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntü olay oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve 1993 yılına ait olduğu belirtilen görüntüdeki adamın Abdullah Çatlı olduğu iddia edildi. 10 saniyelik video görüntüsünde, polislerin alkol kontrolü yaptığı sırada adamın kameraları görünce yüzünü gizlemeye çalışması tartışmaları daha da alevlendirdi. Söz konusu videoyu izleyen herkes 'Görüntüdeki Abdullah Çatlı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

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