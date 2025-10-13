'Kızılay' Protestosu Nedeniyle Yargılanan TİP Üyeleri İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çadır sattığı ortaya çıkan ve bu nedenle kamuoyunun tepkilerinin odağında olan Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri için karar verildi. İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi, TİP üyeleri hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto ettikleri gerekçesiyle 10’u Parti Meclisi üyesi olmak üzere toplam 87 üye ve yöneticisine "toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet" suçlamasıyla dava açıldığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA