Gana'daki Tekne Faciasında 11'i Çocuk 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana’da bir tekne faciası daha yaşandı. Oti vilayetinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Gana Denizcilik Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Oti'nin Okuma bölgesinden Bovime'ye doğru seyreden yolcu teknesinin Volta Gölü'nde battığı bildirildi.

Acı olayda 11'i çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kurtulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, teknenin batmasının güvenlik standartlarının ciddi ve kabul edilemez ihlali olduğu kaydedildi.

Volta Gölü'nde, genellikle aşırı yükleme ve su yüzeyindeki ağaç kütükleriyle çarpışmalar nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor. Ağustos ayında meydana gelen kazada 6 yolcu hayatını kaybetmişti.

