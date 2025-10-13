Gazze Zirvesi Öncesi Kahire'de Şiddetli Patlama!

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki 20 liderin katılımıyla düzenlenecek Gazze toplantısının öncesinde, Kahire'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek olan tarihi Gazze zirvesinin öncesinde başkent Kahire’de şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından büyük bir duman bulutu oluştu.

Mühimmat sebebiyle olduğu tahmin edilen patlamaya ilişkin konuşan gördü tanıkları, binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını söyledi.

Mısırlı yetkililer ise patlamanın saldırı değil, inşaat sebebiyle olduğunu savundu.

Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri YazdıVe Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri YazdıDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarihi Gazze Zirvesi İçin Mısır'daCumhurbaşkanı Erdoğan Tarihi Gazze Zirvesi İçin Mısır'daGüncel
Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları AçıkladıMısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları AçıkladıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mısır Patlama
Son Güncelleme:
44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor! MTV Ekranlara Veda Ediyor 44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti Fırtına Kopacak! Arkasından Küfür Etti
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye 'Gazze' Teşekkürü NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye 'Gazze' Teşekkürü
Trump'tan İsrail Meclisi'nde Kritik Mesajlar: 'Yeni Bir Orta Doğu'nun Şafağındayız' Trump'tan İsrail Meclisi'nde Kritik Mesajlar: 'Yeni Bir Orta Doğu'nun Şafağındayız'
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak