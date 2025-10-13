Gazze Zirvesi Öncesi Kahire'de Şiddetli Patlama!
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki 20 liderin katılımıyla düzenlenecek Gazze toplantısının öncesinde, Kahire'de şiddetli bir patlama meydana geldi.
Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek olan tarihi Gazze zirvesinin öncesinde başkent Kahire’de şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından büyük bir duman bulutu oluştu.
Mühimmat sebebiyle olduğu tahmin edilen patlamaya ilişkin konuşan gördü tanıkları, binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını söyledi.
Mısırlı yetkililer ise patlamanın saldırı değil, inşaat sebebiyle olduğunu savundu.
