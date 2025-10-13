Çorum'da Feci Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Çorum’da motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çatal Havuz 26. Sokak ile Çatal Havuz 21. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Cem E. idaresindeki 19 AES 883 plakalı motosiklet ile Ömer Ç. yönetimindeki 19 ACC 070 plakalı otomobil iki sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

