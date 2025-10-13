Tatvan'da Narkotik Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yürütülen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda metamfetamin ve ekstazi hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yabancı uyruklu bir yolcunun üst ve eşyalarında 4 parça halinde toplam 778,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yürütülen bir diğer çalışmada ise 300 gram metamfetamin maddesi ve 80 adet ekstazi hap ele geçirildi. Bu operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Valilik, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

