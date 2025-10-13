Suruç'ta Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 23 yaşındaki Müslüm Şimşek yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Suruç'ta Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerlemekte olan Müslüm Şimşek'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şimşek yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Müslüm Şimşek, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Slovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 YaralıSlovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 YaralıDünya

Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan OlmadıRize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan OlmadıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
Sergen Yalçın 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Yıldız Futbolcunun Bileti Kesildi 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Flaş Ayrılık
Büyük Umutlarla Fenerbahçe’ye Gelmişti! Ve Sadettin Saran Kararını Kılıcını Çekti: Talisca İçin Karar Verildi Talisca İçin Beklenmedik Karar
Edirne’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi Edirne’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak