Suruç'ta Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerlemekte olan Müslüm Şimşek'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şimşek yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Müslüm Şimşek, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA