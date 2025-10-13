Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, özel olarak hazırlanmış gizli bölmeleri bulunan bir minibüste piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile 1500 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Mardin’den başka illere kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Midyat’ta durdurulan minibüste detaylı arama yapıldı.
Arama sırasında aracın kaporta ve taban kısmında kaynakla oluşturulmuş gizli bölmeler bulundu. Bu bölmelerde toplamda 16 bin paket kaçak sigara ile 1500 elektronik sigara tespit edildi. Minibüs zulasında gizlenen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, Ekim ayı boyunca Mardin genelinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 33 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
