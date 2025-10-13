Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, özel olarak hazırlanmış gizli bölmeleri bulunan bir minibüste piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile 1500 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Mardin’den başka illere kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Midyat’ta durdurulan minibüste detaylı arama yapıldı.

Arama sırasında aracın kaporta ve taban kısmında kaynakla oluşturulmuş gizli bölmeler bulundu. Bu bölmelerde toplamda 16 bin paket kaçak sigara ile 1500 elektronik sigara tespit edildi. Minibüs zulasında gizlenen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, Ekim ayı boyunca Mardin genelinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 33 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Midyat
Samsun’da Çöp Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Samsun’da Çöp Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Edirne’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi Edirne’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti Fırtına Kopacak! Arkasından Küfür Etti
Sergen Yalçın 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Yıldız Futbolcunun Bileti Kesildi 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Flaş Ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak