Samsun’da Çöp Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişi çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Havza Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki İsmet Coşar, cadde üzerinde yürüdüğü sırada M.B. idaresindeki 55 ADV 749 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Coşar’ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Samsun
