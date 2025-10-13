Susurluk'ta Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir’in Susurluk ilçesi Muradiye Mahallesi Ümiteli Gölet mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 16 BGB 13 plakalı tır, arkasında bulunan 16 BGV 490 plakalı damperle birlikte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine hızla Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: