Balıkesir’de Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bigadiç Yolu Çömlekçi mevkisinde yaşandı. N.K. idaresindeki 35 AP 535 plakalı otomobil, Balıkesir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yağmur kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü N.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

