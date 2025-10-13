Bitlis ve Hakkari'de Kar Yağışı Başladı

Bitlis'teki Süphan Dağı ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağlarının zirvelerine kar yağdı.

Bitlis ve Hakkari'de Kar Yağışı Başladı
Bitlis'te son günlerde etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından dağın zirvesi beyaza büründü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yurdun en yüksek ikinci noktası olan Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağlarının zirvesinde de kar etkili oldu.

Kaynak: AA

