Adapazarı’nda Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Eser Okulu önünde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen motosiklet ve otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sakarya Trafik kazası
