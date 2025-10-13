Adapazarı’nda Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Adapazarı ilçesi Eser Okulu önünde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen motosiklet ve otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA