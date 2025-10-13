Samsun'da Yağma ve Yaralama Olayına Karışan 6 Kişi Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen yağma, kasten yaralama ve kişiyi alıkoyma olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'da Yağma ve Yaralama Olayına Karışan 6 Kişi Gözaltında
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi’nde yaşanan ve bir kişinin darbedilip eşyalarının zorla alındığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın mağduru 21 yaşındaki Ç.Ş.T., M.A. ve beraberindeki kişiler tarafından darp edildiğini, cep telefonunun zorla alındığını ve şüphelilerden birinin arkasından silahla ateş açtığını polise bildirdi.

Yapılan araştırmalar sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.A. (20), M.E. (29), Y.A. (17), R.K. (19), V.E. (20) ve M.E. (19) gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun
