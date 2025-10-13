Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü planlı istihbarat çalışması sonucunda gerçekleştirilen operasyonda; mefetamin emdirilmiş tütün, bonzai, amfetamin içeren kutular, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
