Kış Erken Geldi, Göçerler Zor Anlar Yaşadı
Kars’ta yazı yaylada geçiren göçerler, hayvanlarıyla köylerine dönerken erken kar yağışıyla karşılaştı. Boğatepe Geçidi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürüler ilerlemekte güçlük çekti. Göçerler, “Kış erken geldi, sabaha kadar kar yağdı” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.
Kars’ta yaz boyunca yaylalarda hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda erken kar yağışıyla mücadele etti. İl merkezine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda ilkbaharda sürülerini otlatmaya başlayan göçerler, havaların soğumasıyla köylerine dönmek üzere yola çıktı.
DÖNÜŞ YOLUNDA KAR SÜRPRİZİ
Ancak göçerler, yüzlerce hayvanla birlikte dönüş yolunda kar yağışına yakalandı. Kars-Göle kara yolunun 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe Geçidi’nde etkili olan kar, göçerlerin ilerlemesini zorlaştırdı.
MAHSUR KALDILAR
Göçerlerden Polat Demirboğa, gece başlayan kar yağışının sabaha kadar sürdüğünü belirterek, "Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Hayvanlarımızı köye indiriyoruz. Kar yağışı gece başladı sabaha kadar sürdü." dedi. Bir diğer göçer Şakir Uyusun da kışın erken geldiğini ifade ederek, sürülerini kar altında köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
