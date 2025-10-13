Bolu'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Yakalanarak Tutuklandı

Bolu’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; çocuğa cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ayrı ayrı 2 yıl 9 ay 22 gün cezası bulunan 2 kişi ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası alan 1 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

