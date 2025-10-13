Bolu'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Yakalanarak Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; çocuğa cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ayrı ayrı 2 yıl 9 ay 22 gün cezası bulunan 2 kişi ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası alan 1 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA