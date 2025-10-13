Bolu'da Aranan Hükümlülere Operasyon
Bolu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında cinsel istismar suçlusunun da bulunduğu, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 hükümlü yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan şahısların suçları ve cezaları şu şekilde açıklandı:
- "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi.
- "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezası bulunan 2 kişi.
- "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi.
Gözaltına alınan toplam 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA