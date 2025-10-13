Bolu'da Aranan Hükümlülere Operasyon

Bolu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında cinsel istismar suçlusunun da bulunduğu, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 hükümlü yakalandı.

Bolu'da Aranan Hükümlülere Operasyon
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şahısların suçları ve cezaları şu şekilde açıklandı:

  • "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi.
  • "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezası bulunan 2 kişi.
  • "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi.

Gözaltına alınan toplam 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu
