TEM Otoyolu'nda Alev Paniği: Züccaciye Kamyonu Yandı

Bolu TEM Otoyolu'nda züccaciye yüklü kamyonun dorsesinde çıkan yangın korku yarattı; itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, malzemeler zarar gördü, yangının nedeni araştırılıyor.

TEM Otoyolu'nda Alev Paniği: Züccaciye Kamyonu Yandı
Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde, Civril köyü mevkiinde yürekleri ağza getiren bir yangın olayı yaşandı. İstanbul yönüne ilerleyen Harun A. yönetimindeki 27 C 4453 plakalı züccaciye ürünü yüklü kamyonun dorsesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kartonların tutuşmasıyla alevler hızla büyürken, durumu fark eden sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

TEM Otoyolu'nda Alev Paniği: Züccaciye Kamyonu Yandı - Resim : 1

Olay yerine süratle ulaşan itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak dorsede bulunan züccaciye malzemeleri ciddi şekilde zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Olay sırasında otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, ekiplerin hızlı müdahalesi daha büyük bir felaketi önledi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve araç bakımlarını düzenli yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

