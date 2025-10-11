Kahramanmaraş'ta Narko-Operasyon

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, binlerce uyuşturucu hap ve 41 bin 115 TL nakit parayla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Narko-Operasyon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 2 bin 403 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 1 adet hassas terazi, folyo rulo, çok sayıda kilitli poşet ve 2 adet makas ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 115 TL nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerin üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisten 'Suç Makinesi'ne Operasyon: 7 Yıllık Firar Maltepe'de BittiPolisten 'Suç Makinesi'ne Operasyon: 7 Yıllık Firar Maltepe'de BittiYurttan Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' YakalandıKırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' YakalandıGündem

İrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdüİrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş PüskürdüMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Polisten 'Suç Makinesi'ne Operasyon: 7 Yıllık Firar Maltepe'de Bitti Polisten 'Suç Makinesi'ne Operasyon: 7 Yıllık Firar Maltepe'de Bitti
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
Mezit Boğazı'nda Korkutan Kaza: Yem Yüklü TIR Devrildi, Karı Koca Yaralandı Mezit Boğazı'nda Korkutan Kaza: Yem Yüklü TIR Devrildi, Karı Koca Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek