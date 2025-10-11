Kahramanmaraş'ta Narko-Operasyon

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 2 bin 403 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 1 adet hassas terazi, folyo rulo, çok sayıda kilitli poşet ve 2 adet makas ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 115 TL nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerin üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA