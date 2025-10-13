Edirne’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'nin Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilo 234 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğiyle yürütüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırın şüpheli görülerek takibe alındığı belirtildi. X-ray taramasında narkotik dedektör köpeği “Atlas”ın verdiği tepki üzerine tır detaylı incelemeye alındı.

Araçta yapılan aramada, dorsenin arka kısmında yasal yükün arasına gizlenmiş siyah ve mavi renkli çantalar bulundu. Bu çantaların içinde şeffaf poşetlere sarılmış toplam 97 paket esrar cinsi uyuşturucu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucunun nihai alıcılarına ulaşmak amacıyla ikinci bir operasyon düzenledi. Yapılan takip sonucunda, maddeyi teslim alacağı belirlenen üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 35 bin avro nakit para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerden birinin üzerinde bulunan ve “kriminal polis haberleri muhabiri” yazan basın kartının sahte olduğu ortaya çıktı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam dört şüpheli adli mercilere sevk edildi.

