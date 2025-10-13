Kırşehir'de Uyuşturucuya Geçit Yok: 1 Kişi Tutuklandı
Kırşehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında H.A. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 10,30 gram sentetik uyuşturucu ve 13,5 gramlık 7 ayrı paket halinde satışa hazır sentetik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: İHA
