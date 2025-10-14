Yoğun Bakımda Ölümde Kan Donduran İddia! Hastayı Kendisine Tükürdüğü İçin İğneyle Öldürmüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin davanın 5. Duruşması görüldü. Yeni tanığın ifadeler kan dondurdu. Tanıklar, hemşirenin hastayı kendisine tükürdüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Olay gecesini anlatan hasta bakıcı tanık Sebihat Ö., "Doktor geldiğinde, ‘ilacın dışında başka bir şey kullandınız mı?' diye sordu. Aslı hemşire kullandıkları ilacı söylemedi. Daha sonra iş arkadaşım Müjde, kullanılan ilacın fotoğrafını çekip doktora gösterdi. Doktor, fotoğrafı görünce Aslı'ya dönerek, ‘Sen bunu nasıl yaparsın. Hemen karakola git, ifadeni ver' dedi" diye konuştu.

Abdurrezzak Baysal

'İLACIN VERİLMESİNDEN BEŞ DAKİKA SONRA FENALAŞTI'

Semihat Ö., olay günü yaşananları anlatırken "Ben 2022 yılında Bostan Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışıyordum. O gün hastaların temizliğini bitirdikten sonra sıra yoğun bakım ünitesine gelmişti. Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, Aslı hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, ‘Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra Aslı hemşire, oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak ‘Mustafa, Abdurrezzak Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaşmaya başladı. Yaklaşık 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Ardından doktoru aradılar, ancak kendi aralarında ‘Abdurrezzak eks oldu' (yani hayatını kaybetti) diye konuştular" ifadelerini kullandı.

'TANIK BEYANLARI ISPATLADI'

Maktul avukatı Ferhat Kurt ise, "Bugün dosyamızın 5. Duruşmasını gerçekleştirdik. Eksikliklerimizin bir çoğu tamamlandı ve son tanığımız da dinlendi, dinlenen tanık olay günü hastanede çalışan hasta bakım görevlisi idi, olayın doğruluğu bir kez daha tanık beyanlarından ispatlandı; zira bahse konu tanık, olay anın da sanık hemşirenin uyarıldığını, başkasına ait ilacın maktul müvekkile yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Hatta kendisi dahi bile bu ilacın entübe olan hastalara yapıldığını, ağır bir ilaç olduğunu söylemiştir. Haliyle hasta bakıcının dahi tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen, ilacın içeriğini bilmiş olması, sanık hemşirelerin bilmediğine karine oluşturmayacaktır. Bu durum dosyadan beklediğimiz ve mahkemeden uygulanmasını Talep ettiğimiz; Kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğuna delalet edecektir. Şu aşamada son kalan eksikliğimiz ise Adli Tıptan beklediğimiz raporun dönüşü olmakla birlikte akabinde sayın mahkemece başkaca araştırılacak husus yok ise kanımızca dosyayı karara çıkaracağı ve tıbbi etikle bağdaşmayan bu olayın kamu nezdinde açıklığa kavuşacağına belirtmek isteriz" dedi.

Yeni tanığı dinleyen mahkeme heyeti, ölümün enjeksiyondan olup olmadığına dair raporun gelmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA