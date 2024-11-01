Maçta İstiklal Marşı Okunurken Ayağa Kalkmayan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

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Maçta İstiklal Marşı Okunurken Ayağa Kalkmayan 2 Kişi Gözaltına Alındı

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim’de Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Maçta İstiklal Marşı Okunurken Ayağa Kalkmayan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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