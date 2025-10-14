İstanbul'un Tekstil Merkezi Laleli'de Milyarlarca Liralık Vurgun! 60 Kişiye Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Laleli’de pos cihazıyla hayali işlemlerle 1 milyar 300 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere 2. Dalga operasyon yapıldı. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 255 taşınmaza da el konuldu. Elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri anlaşıldı.

47 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ OLUŞTURMUŞLAR

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları belirlenen şüphelilerin 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde suç geliri elde ettiği kaydedildi.

Operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konuldu. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.

Kaynak: DHA