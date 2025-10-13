İstanbul’da Sahte Fatura Şebekesi Çökertildi! 127 Milyonluk Vurgun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da sahte fatura şebekesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sahte işlemlerle ürün satışı yapılmış gibi gösterdiği, faturaları icra dairelerine sundurarak alacak tahsilatı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, kredi çekemeyen kişilere yardımcı olacaklarını söyleyerek 369 kişiden muvafakatname aldığı ve bu belgelerle sahte fatura düzenleyip 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK

10 Ekim’de düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u adli kontrolle serbest bırakılırken, 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, haksız kazanç zincirinde yer alan diğer kişi ve bağlantıların tespiti amacıyla genişletildiği öğrenildi.

