Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleştirilen Gazze konulu Barış Zirvesi çerçevesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. İki liderin samimi bir atmosferde gerçekleştirdiği buluşmada, Erdoğan’ın Meloni’ye esprili bir şekilde sigarayı bırakmasını önermesi uluslararası basında geniş yer buldu.

‘ERDOĞAN, MELONİ’YE TAKILDI’

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera, haberi “Erdoğan, Meloni'ye takıldı” başlığıyla duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın İtalyan Başbakan'a gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği ve bu sözlerin hem Meloni'yi hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u güldürdüğü aktarıldı.

ESPRİLİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

La Repubblica ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni arasındaki diyalogun görüntülerine yer verdi. Erdoğan’ın Meloni’ye hitaben söylediği “Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım” sözlerinin yer aldığı haberde, bu keyifli ana Macron’un da ilgiyle tanıklık ettiği ifade edildi.

Milano merkezli Il Giornale haberi "Sigara içmemeye seni ikna etmem lazım. Erdoğan'ın Meloni'ye tavsiyesi" şeklinde verdi.

TRUMP'IN GECİKMESİ MORALLERİ BOZMADI

Milano merkezli Il Giornale, zirvede yaşanan gecikmelere rağmen olumlu havanın sürdüğüne dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyaretinin uzaması nedeniyle üç saat geç katıldığı toplantıda, Erdoğan ile Meloni arasında geçen neşeli sohbetin ortamı yumuşattığı belirtildi. Haberde, bu anın sadece Macron değil, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’yi de gülümsettiği vurgulandı.

‘ERDOĞAN, MELONİ İLE ŞAKALAŞTI’

Bir başka İtalyan gazetesi La Stampa, Erdoğan ile Meloni arasındaki sıcak diyaloğu “Erdoğan, Meloni ile şakalaştı” başlığıyla servis etti. Haberde liderlerin yakın teması ve dostane tavırları ön plana çıkarıldı.

ESPRİ TÜM DÜNYADA YANKI UYANDIRDI

İtalyan basınının yanı sıra, Balkanlar'dan Avrupa’ya, Rusya’dan ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyada medya kuruluşları Erdoğan ve Meloni arasındaki bu diyaloğu haberleştirdi.

Rusya merkezli TASS haber ajansı, "Türk Cumhurbaşkanı İtalyan Başbakana sigara alışkanlığı üzerinden takıldı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın Meloni’ye tokalaşma sırasında sigarayı bırakmasını tavsiye ettiğini yazdı.

ABD basını, espriyi "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla verdi

‘ERDOĞAN’IN YENİ HEDEFİ MELONİ’

ABD merkezli Politico’nun Avrupa baskısı ise, haberi “Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde” başlığıyla okuyucularına sundu. Yayın, Erdoğan’ın uzun süredir yürüttüğü tütün karşıtı kampanyasının yeni odağının İtalya Başbakanı olduğunu vurguladı. Aynı haberde, Meloni’nin esprili bir şekilde, sigarayı bırakırsa “birilerini öldürebileceğini” söylediği aktarıldı.

BALKAN MEDYASI DA GÜNDEME TAŞIDI

Sırbistan’dan Politika gazetesi, Erdoğan’ın Meloni’yi "kendine özgü, yarı şakacı bir tonla" uyardığını yazarken; Hırvatistan merkezli Index haber portalı, Meloni'nin bir kitapta 13 yıl önce bıraktığı sigaraya yeniden başladığını itiraf ettiğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi