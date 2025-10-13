Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Zirvesi Öncesi Kritik Temaslar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesi için gittiği Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi, bölgenin yeniden imarı ve iki devletli çözüm vurgusu öne çıktı.
Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki son durum ele alındı.
YENİDEN İMAR VE KALICI BARIŞ VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, bölgenin yeniden imarı ve kalıcı barış için iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu vurguladı. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede taraflar, insani yardımların hızlandırılması ve bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda ortak çabaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.
ZİRVE ÖNCESİ TRAJİK KAZA
Bu arada zirve hazırlıkları sürerken, bölgede trajik bir gelişme yaşanmıştı. Katar’ın Kahire Büyükelçiliği, Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için Mısır’da bulunan üç diplomatın Şarm El-Şeyh yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazada yaralananların tedavilerinin sürdüğü, hayatını kaybeden diplomatların cenazelerinin bugün Doha’ya gönderileceği açıklanmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...