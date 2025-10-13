İsrail, Gazze Ateşkesi Kapsamında 2 Bine Yakın Filistinliyi Serbest Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, Gazze’de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezasına çarptırılmış kişilerin de bulunduğu toplam 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, tahliyeler İsrail’in güneyinde yer alan Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesi'nden başladı. İlk etapta, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Hapishanesi’nden 96 Filistinli mahkum gün içerisinde serbest bırakıldı.

154 MÜEBBETLİ ESİR GAZZE’YE ULAŞTI

İkinci aşamada ise, uzun süreli hapis ve müebbet cezasına çarptırılan 154 kişi de dâhil olmak üzere toplam 1872 Filistinlinin serbest bırakıldığı bildirildi. Bunlardan 1718’inin, Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişiler olduğu belirtildi.

ESİRLER GAZZE’YE OTOBÜSLERLE TAŞINDI

Serbest kalan esirlerin 38 otobüs ve 10 ambulansla Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine taşındığı açıklandı. Burada Filistinli kalabalıklar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandılar. Sağlık durumu hassas olan bazı mahkumların hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

ESİRLERİN BİR KISMI MISIR’A GÖNDERİLECEK

Müebbet ve uzun süreli hapis cezası bulunan 154 kişinin Gazze’ye ulaştığı, ancak bunların ilerleyen süreçte Mısır’a nakledileceği ifade edildi.

HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİ KIZILHAÇ’A TESLİM ETTİ

Öte yandan Hamas, ateşkes kapsamında elinde tuttuğu 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerine teslim ederek, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamını serbest bıraktığını duyurdu.

FİLİSTİN ESİRLER MEDYA OFİSİ'NDEN LİSTE

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail’in serbest bırakmayı taahhüt ettiği 250 müebbet mahkumu ile Ekim 2023 sonrası Gazze’den alıkonulan 1718 kişilik esir listesini yayımladı.

GAZZE’DE ATEŞKES ANLAŞMASI NASIL İMZALANDI?

9 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında yürütülen Mısır merkezli müzakerelerin ardından ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıkladı. Anlaşma, Mısır'da yapılan görüşmeler sonucunda imzalandı ve 10 Ekim’in ilk saatlerinde İsrail hükümetinin onayıyla yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada öngörüldüğü şekilde "sarı hat" olarak bilinen bölgeye çekilmesiyle birlikte ateşkes, aynı gün saat 12.00 itibarıyla fiilen başladı.

67 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi ise yaralandı.

AA