Barış Zirvesine Katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Erdoğan’ı taşıyan uçak gece 00.15’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı’nı Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, zirvede “Gazze’de kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz” diyerek, Erdoğan için “Sert bir adam ama dostum; bana her zaman destek oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA