Barış Zirvesine Katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış zirvesi için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Erdoğan’ı taşıyan uçak gece 00.15’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı’nı Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.
ABD Başkanı Donald Trump, zirvede “Gazze’de kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz” diyerek, Erdoğan için “Sert bir adam ama dostum; bana her zaman destek oldu” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: