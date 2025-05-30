Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor

Birmingham Üniversitesi’nin uluslararası araştırmasına göre, kulağa en hoş gelen ve en güzel isim belli oldu. Fonetik yapısı ve ahenkli tınısıyla "Sophia" dünyanın en güzel ismi seçildi. İşte bilimsel verilere göre en güzel diğer 9 isim…

Kaynak: Haber Merkezi

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Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor - Resim: 1

İsim seçimi, ebeveynler için sadece kimlik değil aynı zamanda estetik bir tercih anlamı da taşıyor. Birmingham Üniversitesi’nde yapılan uluslararası bir araştırma, bebeklere verilen isimlerin hangi dilde daha melodik ve kulağa hoş geldiğini ortaya koydu. Çalışmanın sonucuna göre, dünya genelinde en güzel ve ahenkli isim açıklandı.

100'DEN FAZLA POPÜLER BEBEK İSİMLERİ İNCELENDİ

Araştırma, Bilişsel Dilbilim Profesörü Dr. Brodo Winter tarafından yürütüldü. İngiltere merkezli bebek giyim markası My 1st Years için hazırlanan çalışmada, 100’den fazla yaygın isim ses bilimsel ve fonetik özelliklerine göre değerlendirildi. Katılımcılardan isimlerin ses kayıtlarını dinlemeleri ve akıcılık, melodik yapı gibi kriterlere göre puanlama yapmaları istendi.

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Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor - Resim: 2

DÜNYANIN EN GÜZEL BEBEK İSMİ BELLİ OLDU

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, Yunan kökenli "Sophia" isminin evrensel olarak en güzel isim olarak öne çıkması oldu. Dr. Winter, “S ve ‘f/ph’ seslerinin yumuşak tınısı ile -ia son ekinin birleşimi, isme melodik bir zarafet katıyor” ifadelerini kullandı. Sophia ismi, sadece bilimsel çalışmalarda değil, İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede popülerliğini yıllardır koruyor.

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Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor - Resim: 3

DİĞER POPÜLER VE AHENKLİ İSİMLER

Kız isimleri arasında Sophia’dan sonra en çok beğenilenler arasında Zoe ve Rosie öne çıktı. Erkek isimlerinde ise Zayn, Jesse ve Carlos ilk üç sırada yer aldı. Ayrıca Matthew, Julian ve Leo isimleri de fonetik açıdan evrensel çekiciliğe sahip olarak değerlendirildi.

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Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor - Resim: 4

HER DİLDE UYUMLU, HER COĞRAFYADA SEVİLEBİLİR

Dr. Winter, araştırma bulgularını yorumlarken şunları söyledi:

"Ebeveynler ister İngilizce konuşulan ülkelerde ister farklı coğrafyalarda yaşasın, Sophia ya da Zayn gibi isimleri seçtiklerinde hem kulağa hoş gelen hem de uzun yıllar tercih edilebilecek bir isme yönelmiş oluyorlar."

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Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor - Resim: 5

İŞTE EN MELODİK VE GÜZEL 9 İSİM

Sophia

Zoe

Rosie

Zayn

Jesse

Carlos

Matthew

Julian

Leo

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