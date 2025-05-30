Bilime Göre En Güzel Bebek İsmi Belli Oldu! Her Dilde Aynı Etkiyi Bırakıyor

İsim seçimi, ebeveynler için sadece kimlik değil aynı zamanda estetik bir tercih anlamı da taşıyor. Birmingham Üniversitesi’nde yapılan uluslararası bir araştırma, bebeklere verilen isimlerin hangi dilde daha melodik ve kulağa hoş geldiğini ortaya koydu. Çalışmanın sonucuna göre, dünya genelinde en güzel ve ahenkli isim açıklandı.

100'DEN FAZLA POPÜLER BEBEK İSİMLERİ İNCELENDİ

Araştırma, Bilişsel Dilbilim Profesörü Dr. Brodo Winter tarafından yürütüldü. İngiltere merkezli bebek giyim markası My 1st Years için hazırlanan çalışmada, 100’den fazla yaygın isim ses bilimsel ve fonetik özelliklerine göre değerlendirildi. Katılımcılardan isimlerin ses kayıtlarını dinlemeleri ve akıcılık, melodik yapı gibi kriterlere göre puanlama yapmaları istendi.