10 Yıllık Gizem Çözüldü! Mağarada Bulunan Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da 10 yıl önce mağarada cansız bedeni bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının kimliği tespit edildi. Kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Gülizar Bingöl olduğu ve öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının akrabası Mehmet Biroğlu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı ve DNA’sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşince tutuklandı.

10 Yıllık Gizem Çözüldü! Mağarada Bulunan Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Diyarbakır'da 2015 yılında yaşanan kadın cinayeti aydınlatıldı. Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkiinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında 10 yıl önce defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

10 Yıllık Gizem Çözüldü! Mağarada Bulunan Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl’e (27) ait olduğu tespit edildi.

10 Yıllık Gizem Çözüldü! Mağarada Bulunan Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 2

HTS KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu (32) ile sık sık iletişimde olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da aydınlatılan cinayeti sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

10 Yıllık Gizem Çözüldü! Mağarada Bulunan Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır Kadın
