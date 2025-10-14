10 Yıllık Gizem Çözüldü! Mağarada Bulunan Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da 2015 yılında yaşanan kadın cinayeti aydınlatıldı. Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkiinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında 10 yıl önce defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl’e (27) ait olduğu tespit edildi.

HTS KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu (32) ile sık sık iletişimde olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da aydınlatılan cinayeti sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Kaynak: DHA