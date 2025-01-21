En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu: Türkiye'de Neredeyse Herkes Çocuğuna Bu İsmi Koymuş
Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına verilen en popüler isimler belli oldu. Yeni açıklanan verilere göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına verilen en popüler isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda en çok seçilen erkek isimlerinden biri Alparslan olmuştu. Yeni açıklanan verilere göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, en popüler kız ve erkek bebek isimleri neler?
KIZLARDA DEFNE RÜZGARI ESTİ
Kız çocuklarına en çok verilen isim, geçtiğimiz yılın birincisi Zeynep'i geride bırakarak Defne oldu. Defne ismini 7.661 bebek taşıyor. Defne'yi sırasıyla Asel, Zeynep, Asya ve Gökçe isimleri takip etti.
ERKEKLERDE ALPARSLAN TAHTINI KORUDU
Erkek bebeklerde ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Alparslan ismi en popüler isim olmaya devam etti. Alparslan ismini 8.304 bebek taşıyor. Alparslan'ı Göktuğ, Yusuf, Metehan ve Ömer Asaf isimleri takip etti.
Geçen yıl sadece tekil doğumlarda değil, çoklu doğumlarda da artış yaşandı. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz bebek dünyaya geldi.
ALPARSLAN İSMİ BU YIL DA ZİRVEYİ KORUDU
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.
Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum."