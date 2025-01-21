En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu: Türkiye'de Neredeyse Herkes Çocuğuna Bu İsmi Koymuş

KIZLARDA DEFNE RÜZGARI ESTİ

Kız çocuklarına en çok verilen isim, geçtiğimiz yılın birincisi Zeynep'i geride bırakarak Defne oldu. Defne ismini 7.661 bebek taşıyor. Defne'yi sırasıyla Asel, Zeynep, Asya ve Gökçe isimleri takip etti.

ERKEKLERDE ALPARSLAN TAHTINI KORUDU

Erkek bebeklerde ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Alparslan ismi en popüler isim olmaya devam etti. Alparslan ismini 8.304 bebek taşıyor. Alparslan'ı Göktuğ, Yusuf, Metehan ve Ömer Asaf isimleri takip etti.

Geçen yıl sadece tekil doğumlarda değil, çoklu doğumlarda da artış yaşandı. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz bebek dünyaya geldi.