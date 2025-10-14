Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'Brüksel' Tepkisi: 'Avrupalı Türklerden Özür Dilemesini Beklerdik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’daki kritik ‘Gazze’ zirvesinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Brüksel’de düzenlenen mitingine ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katıldı

'CHP' SORULARINA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı kendisine sorulan “CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek AP ülkelerine çağrıda bulunması ve Brüksel'de miting düzenlemesi Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleme çabası olarak değerlendirilebilir mi?” ve “Özel, Brüksel'de kendilerine destek vermeyen Avrupalı bazı siyasetçileri işaret ederek “onları da not ediyoruz” şeklinde bir tehditte bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT HATIRLATMA

Cumhurbaşkanı, yaklaşık iki ay önce CHP'li bazı milletvekillerinin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için kullandığı ifadeleri hatırlatarak, "O milletvekilleri, gurbetçilerimize, affedersiniz, 'zırzop' dedi. CHP yönetiminden bu konuda bugüne kadar ne bir açıklama ne de bir düzeltme geldi. Madem Brüksel’e kadar gittin, en azından bunun için bir özür dilemeliydin" sözleriyle Özel’i eleştirdi.

Özgür Özel’e Avrupalı Türklerden özür dileme çağrısında bulundu

ÖZEL'E 'ÖZÜR' ÇAĞRISI

Özgür Özel’e Avrupalı Türklerden özür dileme çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı, CHP’nin yurt dışı temasları kapsamında yolsuzluk iddialarını Avrupa’ya taşımasının Türkiye’nin itibarına zarar verdiğini vurguladı.

“CHP bizi şaşırtmıyor. Bu tavırlarına alışığız. Daha önce de milletin takdirini kazanamayınca yabancı başkentlerden destek aradılar” diyen Cumhurbaşkanı CHP'nin kendi içinde ne yaptığını anlamakta zorlandığını ifade etti.

'Not ettim' açıklamasını 'saygısızlık' olarak değerlendirdi

"SAYGISIZLIK" ÇIKIŞI

Özel’in Brüksel'de, bazı Avrupalı siyasetçileri "not etmekle" tehdit etmesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamaya ilişkin “Sayın Özel, bu erdemi göstermediği gibi, yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalattırarak çok daha büyük bir saygısızlığa imza attı” ifadelerini kullandı.

"BİZ LAF DEĞİL, ESER ÜRETİYORUZ"

Erdoğan, CHP heyetinin Brüksel'deki temaslarını "yurt dışına şikayet turu" olarak yorumlarken, kendi programının içeriğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı "Biz Anadolu’yu adım adım dolaşıyoruz. O günlerde Rize ve Trabzon’da yatırımlarımızı inceledik, açılışlar yaptık. Onlar Brüksel’de laf üretirken, biz eser üretmenin derdindeyiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi