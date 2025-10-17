Soruşturmada Kan Donduran Gelişme! Mango'nun Kurucusunu Oğlu mu Öldürdü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü moda devi Mango'nun kurucusu milyarder Isak Andic’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturma çok ilginç detayları gözler önüne serdi. 14 Aralık 2024'te İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki Montserrat dağlarında oğlu Jonathan ile yürüyüş yaparken kayalıklardan 100 metre aşağı düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Isak Andic'in ölümü ilk olarak "kaza" olarak değerlendirildi.

Ancak Jonathan Andic’in polise verdiği ifadelerdeki çelişkiler ve olay yeri incelemeleri sonrası savcılık, cinayet şüphesiyle dosyayı yeniden açtı. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais ve La Vanguardia, 44 yaşındaki Jonathan Andic’in tanık değil “resmi şüpheli” olarak soruşturmaya dahil edildiğini yazdı.

Jonathan Andic, Isak Andic

'BABA-OĞUL İLİŞKİSİ GERGİNDİ'

Polis kaynakları, Jonathan Andic’in olayla ilgili verdiği iki ayrı ifadenin çelişkili olduğunu ve olay yerinden elde edilen adli kanıtlarla örtüşmediğini bildirdi. Ayrıca, Isak Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un verdiği ifadede baba-oğul arasındaki ilişkilerin “gergin” olduğunu söylemesi de dosyada yer aldı.

Andic ailesi, Jonathan Andic’in şüpheli olarak adlandırılması sonrası yorum yapmayı reddetti.

Isak Andic

ISAK ANDİC KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan Isak Andic’in babası Manuel Andic Ermay, İstanbullu bir elektrik teçhizatı ithalatçısıydı. Ortaokulu Robert Kolej'de okuyan Andic, 14 yaşındayken babasının işsiz kalması sebebiyle ailesiyle birlikte İspanya'nın Barselona kentine göç etti. Andic, Mango’yu 1984 yılında kurmuş ve markayı 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren dev bir moda zincirine dönüştürmüştü. Forbes’a göre Andic’in kişisel serveti yaklaşık 4,5 milyar euroyu buluyordu.

