Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evden hiç çıkmayan, duş almayan, hiçbir şey yapmadan yaşamına devam eden 23 yaşındaki Barış Özbay, kısa süre önce sosyal medyada gündem olmuştu.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depreminden sonra evden hiç çıkmadı

Üç yıldır evinden dışarı adım atmayan genç, Hatay Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Engelli Yaşam Merkezi’ne götürüldü. Barış burada banyo yaptı, tıraş oldu.

3 yıl sonra ilk kez duş alarak tıraş oldu

“DİRENDİM AMA ZORLA GÖTÜRDÜLER”

İlk kez dışarı çıkmanın ardından konuşan Barış Özbay, ekiplere dışarı çıkmamak için direndiğini belirterek “Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Yenilik iyi geldi ama bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. İyileşsem bile bir şey yapmak isteyeceğimi sanmıyorum. Yine kendi halimde takılacağım” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri zorla çıkardı

VALİLİK DESTEK VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, sürecin ayrıntılarını anlatarak Barış’a desteklerinin süreceğini söyledi. Sağlık ekiplerinin Barış’ı muayene edeceğini belirten Yıldırım “Bugün Barış’ın mutlu olduğunu gördük. Zamanla daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerini yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, deprem sonrasında evinden hiç dışarı çıkmamış, kişisel bakımını yapamaz hale gelmişti.

Özbay’ın evden hiç çıkmadan sadece yemek yiyerek yaşamaya devam etmesi kısa süre önce sosyal medyada da gündem olmuştu.

Kaynak: İHA