Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı

Hatay’da 6 Şubat depremleri sonrasında evden hiç çıkmaması ile gündem olan 23 yaşındaki Barış Özbay, 3 yıl sonra ilk kez evden çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin zoruyla dışarı çıkarılan Özbay, tıraş oldu. Özbay “Hiçbir şey değişeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evden hiç çıkmayan, duş almayan, hiçbir şey yapmadan yaşamına devam eden 23 yaşındaki Barış Özbay, kısa süre önce sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı - Resim : 1
6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depreminden sonra evden hiç çıkmadı

Üç yıldır evinden dışarı adım atmayan genç, Hatay Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Engelli Yaşam Merkezi’ne götürüldü. Barış burada banyo yaptı, tıraş oldu.

Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı - Resim : 2
3 yıl sonra ilk kez duş alarak tıraş oldu

“DİRENDİM AMA ZORLA GÖTÜRDÜLER”

İlk kez dışarı çıkmanın ardından konuşan Barış Özbay, ekiplere dışarı çıkmamak için direndiğini belirterek “Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Yenilik iyi geldi ama bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. İyileşsem bile bir şey yapmak isteyeceğimi sanmıyorum. Yine kendi halimde takılacağım” diye konuştu.

Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı - Resim : 3
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri zorla çıkardı

VALİLİK DESTEK VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, sürecin ayrıntılarını anlatarak Barış’a desteklerinin süreceğini söyledi. Sağlık ekiplerinin Barış’ı muayene edeceğini belirten Yıldırım “Bugün Barış’ın mutlu olduğunu gördük. Zamanla daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye Onu Konuşmuştu! 6 Şubat Depreminden Sonra Evden Çıkmayan Barış 3 Yıl Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerini yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, deprem sonrasında evinden hiç dışarı çıkmamış, kişisel bakımını yapamaz hale gelmişti.

Özbay’ın evden hiç çıkmadan sadece yemek yiyerek yaşamaya devam etmesi kısa süre önce sosyal medyada da gündem olmuştu.

Hayatla Bağını Kopardı... Banyo Yapmıyor, Tırnaklarını Kesmiyor: 'Hayalim Yok, Evde Oturacağım'Hayatla Bağını Kopardı... Banyo Yapmıyor, Tırnaklarını Kesmiyor: 'Hayalim Yok, Evde Oturacağım'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Deprem Hatay
Son Güncelleme:
Tam 507 Yıllık, İngiltere'de Tarlada Yürürken Keşfetti, 4.6 Milyon Dolar Değerinde Tam 507 Yıllık! 4.6 Milyon Dolar Değerinde
Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber! Barış Alper’i Alamayınca Gözü Icardi’ye Diktiler Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber!
Çorum'da Korkunç Anlar... Arkadaşını Kılıçla Rehin Aldı! Arkadaşını Kılıçla Rehin Aldı!
Rojin Kabaiş'e Ne Oldu? Soruşturma KKTC'ye Uzandı Soruşturma KKTC'ye Uzandı
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı