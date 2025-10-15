Hayatla Bağını Kopardı... Banyo Yapmıyor, Tırnaklarını Kesmiyor: 'Hayalim Yok, Evde Oturacağım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da 3 yıldır evden çıkmayarak sadece telefon ve bilgisayarla vakit geçiren 23 yaşındaki Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Evladının beslenme dışında hiçbir şey yapmamasına üzülen anne Semra Özbay, oğlunun eski günlerine dönmesini istiyor.

TELEFONA BAĞIMLI OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşamlarını sürdüren anne Semra Özbay ve oğlu Barış, yaşadıkları depremin ardından hayata birlikte tutunarak yaşamlarını sürdürüyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan Barış Özbay, sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla zaman geçirmeye başladı. Sadece yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç, ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesiyor. Evden dışarı üç yıla yakın süredir tek adım dahi atmayan Barış için annesi Semra Özbay her gün acı çekiyor.

Banyo yapmayan, tırnaklarını kesmeyen ve sadece yaşamak için gerekli şeyleri yerine getiren genç adam, tedavi görmek istemediğini söylüyor

'HAYALİM YOK, EVDE OTURACAĞIM'

Barış Özbay, süreci atlatmak için tedavi görmek istemediğini belirterek, “Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum, elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem; onları mecbur olduğum için yapıyorum. Gün boyunca evden çıkmıyorum, sadece yaşamak için gerekli şeyleri yapıyorum. Depremden 2 ay önce kendimi eve kapattım. Önceden üniversitede lojistik okuyordum ve hayatım daha düzenliydi. Hayalim yok, hiçbir şey olmasını istemiyorum. Kendileri çabalıyor ama ben yardımı ve düzelmeyi istemiyorum. Evde oturacağım, tırnaklarım uzadı ama zorla kestiler. Hayat mükemmel değil, bana göre hayatın inişli çıkışlı işleri güzel değil ve istemiyorum” dedi.

Deprem sonrası evini ve yakınlarını kaybeden Barış Özbay, 3 yıldır evden çıkmadan yalnızca telefon ve bilgisayarla yaşıyor

'OĞLUM HER ŞEYİ BIRAKTI'

Annesi Semra Özbay, oğlunun durumunu anlatarak, “Oğlum banyo yapmayı bıraktı, her şeyi bıraktı, kendini eve kapattı, sadece telefon ve bilgisayarla oynuyor. Arkadaşlarıyla nadiren konuşuyor ama benimle konuşmuyor. Depremden önce iyiydi ama şimdi kendini eve kapattı ve ölmek istediğini söylüyor. Ona banyonu yap diyorum, ‘ben öleceğim’ diyor. Bazen ‘ya sen ölürsün ya da ben ölürüm. Başka kurtuluşu yok.’ diyor. 3 yıldır ona bakıyorum, işkencelerine rağmen oğlum deyip bırakamıyorum. Bazen kavga ediyoruz ama yine de onu anlamaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Oğlumu hastaneye götürüp tedavi olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA