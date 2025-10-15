1 Yıl Beklenen Soruya Linkli Cevap: Bakan Işıkhan Kendi Sözünü Bile Açıklamadı

CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaklaşık bir yıl önce gündem yaratan, “50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu” açıklamasının ardından, bu maaşları alan kaç emekli olduğu sorusunu sordu. Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına dair soru önergesine 341 gün sonra sadece ‘linkle’ cevap verdi.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, 25 Ekim 2024’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’de birçok emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığını ve birçoğunun geçinebilmek için hâlâ çalışmak zorunda kaldığını vurguladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakırlıoğlu, önergesinde Işıkhan’ın televizyon programında yaptığı şu açıklamayı da hatırlattı: “Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 50 ile 59 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 60 ile 69 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 70-79 bin arasında olan kaç emekli vardır? Emekli aylığı 80 bin ve üzerinde olan kaç emekli vardır?” Bu sözler üzerine Bakırlıoğlu, maaş dağılımına ilişkin detaylı veri talep etti.

341 gün sonra gelen bakanlık yanıtında, söz konusu maaşları alan emeklilerin sayısına dair tek bir rakam bile yer almadı. Bakan Işıkhan’ın yanıtı şu şekilde oldu: “SGK’dan aylık alan kişilere ilişkin bilgiler SGK resmi web sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmakta olup, dosya bazında aylık tutarları dönemler itibariyle değişiklik göstermektedir.”

Yanıtı değerlendiren CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakandan bilgi beklerken, SGK’nın sitesinin linkini aldık” diyerek tepkisini dile getirdi. Bakırlıoğlu, “Televizyonlarda çıkıp, ‘80 bin lira aylık alanlar var’ dedi ama kim bu emekliler diye sorunca ne yazık ki yanıt alamadık. Maalesef bakanlığın emekliye verdiği değer bu. Ne sayısal veri var, ne tablo, ne oran. Sadece bir link” açıklamasında bulundu.

Bakırlıoğlu, bakanın SGK sitesine yönlendirmesinin ardından ilgili verileri orada da bulamadıklarını belirtti. “Ayıptır, yazıktır” diyerek tepkisini sürdürdü:

“Emekli maaşlarına dair veriler yok. Emekli 80 bin lira alıyorsa toplum bunu bilmeli. Ama ortada ne veri var ne açıklama. Hükümet kendi söylediğini bile kamuoyuyla paylaşamıyor. Bu durum, emekliye verilen değerin açık göstergesi.”

CHP’li vekil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Meclis’in denetim yetkilerini zayıflattığını belirterek, yazılı soru önergelerinin bile artık karşılık bulamadığını ifade etti.

Bakırlıoğlu, “Tek kişilik hükümet sistemi olarak adlandırılan bu ‘ucube sistem’ Meclis’in, milletvekillerinin tüm denetim yollarını elinden aldı. Gensoru, sözlü soru imkanımız yok. Denetime dair yapabileceğimiz tek seçenek yazılı soru önergesi. Verdiğimiz önergelerin çoğunluğu yanıtsız kalıyor. Atanmış bakanlar millet adına sorduğumuz sorulara cevap bile vermeye tenezzül etmiyorlar. Sayın bakan lütfetmiş bir yıl sonra soru önergemize yanıt vermiş, tabi buna yanıt denirse...” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet

Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli maaşı
