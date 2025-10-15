Trump’ın En Büyük Destekçisiydi! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suikast Sonrası ‘Charlie Kirk’ Vetosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın destekçilerinden olan sağcı aktivist ve fenomen Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada vurulmuştu.

SUİKAST SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Trump, suikasta uğrayan Kirk’in boynundan vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Charlie Kirk’ün katil zanlısı Tyler Robinson ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti.

Robinson hakkında ağır cinayet suçlamasıyla idam cezası talep edilmişti. Utah Başsavcısı, Robinson’un yargılama boyunca kefaletsiz tutuklu kalacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın destekçilerinden biri olarak biliniyordu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu ABD vizesi sahibi 6 kişinin Kirk'e dair paylaşımları gerekçesiyle vizelerinin iptal edildiği belirtildi.

Suikast sonucu hayatını kaybetmişti

6 KİŞİNİN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

ABD'nin, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptamayı sürdüreceği belirtildi.

Daha önce de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Suikastı gerçekleştiren Tyler Robinson

PAYLAŞIMLAR MERCEK ALTINDA

Washington Post Yazarı Karen Attiah, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteden kovulduğunu açıklamıştı. Komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı da Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle askıya alınmıştı.

Kirk’ün öldürülmesinin ardından sosyal medyada saldırıyı öven ya da alay eden bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personeli işten çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi