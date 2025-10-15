Trump’ın En Büyük Destekçisiydi! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suikast Sonrası ‘Charlie Kirk’ Vetosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak tanınan, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımlar yapan 6 yabancının paylaşımları nedeniyle vizesi iptal edildi.

Son Güncelleme:
Trump’ın En Büyük Destekçisiydi! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suikast Sonrası ‘Charlie Kirk’ Vetosu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın destekçilerinden olan sağcı aktivist ve fenomen Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada vurulmuştu.

SUİKAST SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Trump, suikasta uğrayan Kirk’in boynundan vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Charlie Kirk’ün katil zanlısı Tyler Robinson ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti.

Robinson hakkında ağır cinayet suçlamasıyla idam cezası talep edilmişti. Utah Başsavcısı, Robinson’un yargılama boyunca kefaletsiz tutuklu kalacağını açıklamıştı.

Trump’ın En Büyük Destekçisiydi! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suikast Sonrası ‘Charlie Kirk’ Vetosu - Resim : 1
ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın destekçilerinden biri olarak biliniyordu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu ABD vizesi sahibi 6 kişinin Kirk'e dair paylaşımları gerekçesiyle vizelerinin iptal edildiği belirtildi.

Trump’ın En Büyük Destekçisiydi! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suikast Sonrası ‘Charlie Kirk’ Vetosu - Resim : 2
Suikast sonucu hayatını kaybetmişti

6 KİŞİNİN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

ABD'nin, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptamayı sürdüreceği belirtildi.

Daha önce de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Trump’ın En Büyük Destekçisiydi! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suikast Sonrası ‘Charlie Kirk’ Vetosu - Resim : 3
Suikastı gerçekleştiren Tyler Robinson

PAYLAŞIMLAR MERCEK ALTINDA

Washington Post Yazarı Karen Attiah, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteden kovulduğunu açıklamıştı. Komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı da Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle askıya alınmıştı.

Kirk’ün öldürülmesinin ardından sosyal medyada saldırıyı öven ya da alay eden bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personeli işten çıkarılmıştı.

Trump Charlie Kirk'ü Anma Törenine Katıldı: 'Amerika ve Özgürlük Şehidi'Trump Charlie Kirk'ü Anma Törenine Katıldı: 'Amerika ve Özgürlük Şehidi'Dünya

Charlie Kirk Paylaşımları Sonrası Sansür! Ünlü Komedyenin Programı Aniden Yayından KaldırıldıCharlie Kirk Paylaşımları Sonrası Sansür! Ünlü Komedyenin Programı Aniden Yayından KaldırıldıMagazin

Charlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını VerdiCharlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını VerdiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD Charlie Kirk Suikast
Son Güncelleme:
Herkesi Lezzetli Yemekleriyle Kendine Hayran Bırakmıştı: Bir Devir Resmen Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası İflas Etti İstanbul’un 58 Yıllık Lokantası Resmen İflas Etti
Hemen E-Devlet’inizi Kontrol Edin! 1 Ocak 2026 Tarihine Kadar Süreniz Var: Ödemeyenler Hizmetlerden Yararlanamayacak 10 Milyon Kişiye Devlet Hastanelerinin Kapısı Kapanacak
3 Davadan Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Ünsal Ban, Türkiye'den Kaçtı 3 Davadan Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Ünsal Ban, Türkiye'den Kaçtı
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak Yeni Takımı Açıklandı! Milli Takım'a Rakip Olacak
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak
İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor