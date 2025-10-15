3 Davadan Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Ünsal Ban, Türkiye'den Kaçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında 20 Mayıs 2024’te Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de yedi kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Mayıs’ta tutuklanan Ünsal Ban, sadece 36 gün sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

Ünsal Ban

NOW TV’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Ban hakkında üç ayrı yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen, "sahte gemi adamı belgesi" düzenleyerek Türkiye’den çıktı. Ban’ın şu anda İtalya’da olduğu iddia ediliyor.

Batı, 2022 yılında Yunanistan’dan “Golden Visa” (gayrimenkul yatırımı karşılığı oturum izni) almış, ardından Yunan pasaportu edinmişti. Yunan pasaportu için vatandaşlık şartı bulunduğundan, Ban’ın bu belgeyi nasıl aldığı veya belgenin gerçek olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban

NE OLMUŞTU?

Ünsal Ban, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi olarak tanındı. 2022 yılında, Taşkesenlioğlu ailesi ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte bazı şirketlerin sermaye artırımı işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilmişti. Ban, Ağustos 2022’de kişisel verilerin paylaşımıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ev hapsine alınmış, ardından başsavcılığın itirazıyla 3 Eylül 2022’de tutuklanmıştı. 2023 yılında Ban’ın dijital verileri gerekçe gösterilerek “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ban’ın 27 Ekim 2023’te tahliye edildiğini öğrenilmişti.

Kaynak: NOW TV