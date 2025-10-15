Hemen E-Devlet’inizi Kontrol Edin! 1 Ocak 2026 Tarihine Kadar Süreniz Var: Ödemeyenler Hizmetlerden Yararlanamayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı. 1 Ocak 2026 tarihine kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyen yaklaşık 10 milyon vatandaş, yeni yılda devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Gözler ise Meclis’ten çıkacak olan af düzenlemesine çevrildi.

2008’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye'de 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, prim ödemesi yapmayan vatandaşları otomatik olarak borçlandırıyor. 18 yaşını doldurup okumayan, 20 yaşın üzerinde olup üniversite eğitimi almayan ve sigortalı çalışmayan kişiler GSS primi ödemek zorunda.

HEMEN E-DEVLET’TEN KONTROL EDİN! SON TARİH 1 OCAK 2026

Gelen son dakika bilgisine göre ise 1 Ocak 2026 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyen yaklaşık 10 milyon vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz yıl benzer bir düzenleme Aralık ayında Meclis'ten geçmiş ve 9 milyon vatandaşı kapsayan GSS borç affı çıkarılmıştı. Bu yıl da AK Parti'nin aralık ayında yeni bir torba yasa teklifi sunması ve GSS borçlarına yönelik yeniden bir af düzenlemesi getirmesi bekleniyor. Henüz resmi kaynaklardan bir sinyal verilmedi.

Af yasası çıkacak mı?

BORÇ ÖDENMEZSE NE OLACAK?

SGK mevzuatına göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla GSS borcu bulunan vatandaşlar devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alma hakkını kaybedecek. Bu hakkın yeniden kazanılması için mevcut borcun tamamen ödenmesi gerekecek. Uzmanlar, Aralık ayında Meclis'e sunulacak torba yasaya dikkat çekerek, "Borç affı çıkmazsa milyonlarca kişi sağlık sisteminin dışına itilecek" uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi