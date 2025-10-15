Gözler Moskova’da! Ahmet Şara ve Putin İlk Kez Görüşecek, Masada Hangi Konular Var?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. Rusya'nın müttefiki eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana ilk kez Rusya’ya gidecek olan Ahmet Şara ile Putin neler konuşacak? İşte iki ismin masasındaki konular…

Son Güncelleme:
Gözler Moskova’da! Ahmet Şara ve Putin İlk Kez Görüşecek, Masada Hangi Konular Var?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Ateşkesi dünya kamuoyundaki gündemini sürdürürken gözler kritik bir başka görüşmeye çevrildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret Rusya'nın müttefiki eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Rusya'ya gerçekleşecek ilk ziyaret olduğu için büyük önem taşıyor.

Gözler Moskova’da! Ahmet Şara ve Putin İlk Kez Görüşecek, Masada Hangi Konular Var? - Resim : 1
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Suriye devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Şara ve Putin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ile Suriye-Rusya iş birliği imkanlarını görüşecek.

Gözler Moskova’da! Ahmet Şara ve Putin İlk Kez Görüşecek, Masada Hangi Konular Var? - Resim : 2
Suriye’de 53 yıllık yönetimi sürdüren Beşar Esad

'ESAD' KONUŞACAK MI?

Aynı zamanda Şara, Putin ile Tartus'taki Rus deniz üssü ve Hmeymim'deki hava üssü konusunu da değerlendirecek.

Görüşmede Şara’nın Rusya'dan yargılanması için Esad'ı iade etmesini de isteyeceği öngörülüyor.

9 EYLÜL’DE KRİTİK TEMAS

Daha önce de Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti. İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.

Gözler Moskova’da! Ahmet Şara ve Putin İlk Kez Görüşecek, Masada Hangi Konular Var? - Resim : 3
Ahmed Şara ve Vladimir Putin ilk kez bir araya gelecek

ESAD YÖNEMİNİ DEVİRDİ

Suriye'deki iç savaş esnasında El Kaide'nin Suriye kolunun başında olan Şara, Aralık ayında başlarında Esad yönetimini devirdikten sonra yeni yönetimi kurmuştu. Esad’ın is ülkeyi terk ederek Rusya'ya kaçtığı öne sürülmüştü.

Suriye'de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed Şara, ülkenin yeni lideri olmuştu.

Suriye'nin eski Devlet BaşkanI Beşar Esad için 2011'de iç savaşa neden olaylara ilişkin tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kararın Interpol tarafından da takip edileceği bildirilmişti.

Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları YazdıMoskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları YazdıDünya

Rusya'dan Esad Sonrası Suriye'ye İlk ZiyaretRusya'dan Esad Sonrası Suriye'ye İlk ZiyaretDünya

Suriye ile ABD Arasında Kritik Temas: Ahmed Şara Tom Barrack ile GörüştüSuriye ile ABD Arasında Kritik Temas: Ahmed Şara Tom Barrack ile GörüştüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Suriye Ahmet Şara Vladimir Putin Beşar Esad
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede Meteoroloji'den Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak
Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak Yeni Takımı Açıklandı! Milli Takım'a Rakip Olacak
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak
İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor