Gözler Moskova’da! Ahmet Şara ve Putin İlk Kez Görüşecek, Masada Hangi Konular Var?

Gazze Ateşkesi dünya kamuoyundaki gündemini sürdürürken gözler kritik bir başka görüşmeye çevrildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret Rusya'nın müttefiki eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Rusya'ya gerçekleşecek ilk ziyaret olduğu için büyük önem taşıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Suriye devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Şara ve Putin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ile Suriye-Rusya iş birliği imkanlarını görüşecek.

Suriye’de 53 yıllık yönetimi sürdüren Beşar Esad

'ESAD' KONUŞACAK MI?

Aynı zamanda Şara, Putin ile Tartus'taki Rus deniz üssü ve Hmeymim'deki hava üssü konusunu da değerlendirecek.

Görüşmede Şara’nın Rusya'dan yargılanması için Esad'ı iade etmesini de isteyeceği öngörülüyor.

9 EYLÜL’DE KRİTİK TEMAS

Daha önce de Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti. İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.

Ahmed Şara ve Vladimir Putin ilk kez bir araya gelecek

ESAD YÖNEMİNİ DEVİRDİ

Suriye'deki iç savaş esnasında El Kaide'nin Suriye kolunun başında olan Şara, Aralık ayında başlarında Esad yönetimini devirdikten sonra yeni yönetimi kurmuştu. Esad’ın is ülkeyi terk ederek Rusya'ya kaçtığı öne sürülmüştü.

Suriye'de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed Şara, ülkenin yeni lideri olmuştu.

Suriye'nin eski Devlet BaşkanI Beşar Esad için 2011'de iç savaşa neden olaylara ilişkin tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kararın Interpol tarafından da takip edileceği bildirilmişti.

