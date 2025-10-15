Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de yağmur ve sağanak bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgârın güney ve doğu bölgelerinde güney yönlerinden, diğer kesimlerde kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara: Bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Kırklareli’nde ise hava bulutlu geçecek.
İstanbul: 19°C – Parçalı, sağanak yağışlı
Bursa: 19°C – Aralıklı sağanak
Çanakkale: 20°C – Parçalı bulutlu
Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde yer yer bulutlanma görülebilir.
İzmir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 23°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 17°C – Az bulutlu
Denizli: 23°C – Parçalı bulutlu
Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.
Antalya: 28°C – Az bulutlu
Adana: 28°C – Az bulutlu
Hatay: 27°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 21°C – Az bulutlu
İç Anadolu: Bölgenin kuzeyinde yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerde az bulutlu bir hava bekleniyor.
Ankara: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 17°C – Çok bulutlu
Konya: 19°C – Az bulutlu
Çankırı: 19°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz: Bölge genelinde parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.
Zonguldak: 18°C – Sağanak yağışlı
Düzce: 19°C – Sağanak yağışlı
Bolu: 16°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.
Samsun: 20°C – Aralıklı sağanak
Trabzon: 20°C – İç kesimlerde hafif yağış
Rize: 20°C – Öğle saatlerinde hafif yağış
Amasya: 22°C – Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek, kuzey kesimlerde bulutlanma artabilir.
Erzurum: 14°C – Parçalı bulutlu
Kars: 16°C – Çok bulutlu
Malatya: 20°C – Az bulutlu
Van: 17°C – Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Gaziantep: 25°C – Açık
Diyarbakır: 23°C – Açık
Mardin: 22°C – Az bulutlu
Siirt: 23°C – Açık
