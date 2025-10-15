Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de yağmur ve sağanak bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede - Resim : 1
Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de yağmur ve sağanak bekleniyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgârın güney ve doğu bölgelerinde güney yönlerinden, diğer kesimlerde kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Kırklareli’nde ise hava bulutlu geçecek.

İstanbul: 19°C – Parçalı, sağanak yağışlı
Bursa: 19°C – Aralıklı sağanak
Çanakkale: 20°C – Parçalı bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde yer yer bulutlanma görülebilir.

İzmir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 23°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 17°C – Az bulutlu
Denizli: 23°C – Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede - Resim : 2
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek

Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Antalya: 28°C – Az bulutlu
Adana: 28°C – Az bulutlu
Hatay: 27°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 21°C – Az bulutlu

İç Anadolu: Bölgenin kuzeyinde yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerde az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 17°C – Çok bulutlu
Konya: 19°C – Az bulutlu
Çankırı: 19°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz: Bölge genelinde parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.

Zonguldak: 18°C – Sağanak yağışlı
Düzce: 19°C – Sağanak yağışlı
Bolu: 16°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.

Samsun: 20°C – Aralıklı sağanak
Trabzon: 20°C – İç kesimlerde hafif yağış
Rize: 20°C – Öğle saatlerinde hafif yağış
Amasya: 22°C – Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek, kuzey kesimlerde bulutlanma artabilir.

Erzurum: 14°C – Parçalı bulutlu
Kars: 16°C – Çok bulutlu
Malatya: 20°C – Az bulutlu
Van: 17°C – Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Gaziantep: 25°C – Açık
Diyarbakır: 23°C – Açık
Mardin: 22°C – Az bulutlu
Siirt: 23°C – Açık

Sağanak Yağış Sonrası Tekirdağ'da Barajların Su Seviyesi Aynı KaldıSağanak Yağış Sonrası Tekirdağ'da Barajların Su Seviyesi Aynı KaldıGüncel

İstanbul'u Yine Sağanak Vuracak! Günlerce Sürecekİstanbul'u Yine Sağanak Vuracak! Günlerce SürecekGüncel

Bartın’da Deniz Turuncuya Döndü: Sahile Vuran Atıklar Şoke EttiBartın’da Deniz Turuncuya Döndü: Sahile Vuran Atıklar Şoke EttiÇevre

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
ChatGPT’de Yeni Dönem: İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor
Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası! Anne ve 1,5 Yaşındaki Bebeği Hayatını Kaybetti Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası
Bursa'da Kaybolan Demans Hastası Bulundu Bursa'da Kaybolan Demans Hastası Bulundu
Galatasaray Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Okan Buruk 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: 159 Maçta 40 Gol 42 Asist… Cimbom'dan 10 Numara Bombası! Onay Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı
Çanakkale’de Dehşet! Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu Sağlık Astsubayı, Tartıştığı Meslektaşını Sırtından Vurdu!
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası! Anne ve 1,5 Yaşındaki Bebeği Hayatını Kaybetti Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası