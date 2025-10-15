Meteoroloji'den İki Bölgede Sağanak Alarmı! İstanbul da Listede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de yağmur ve sağanak bekleniyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgârın güney ve doğu bölgelerinde güney yönlerinden, diğer kesimlerde kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Kırklareli’nde ise hava bulutlu geçecek.

İstanbul: 19°C – Parçalı, sağanak yağışlı

Bursa: 19°C – Aralıklı sağanak

Çanakkale: 20°C – Parçalı bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde yer yer bulutlanma görülebilir.

İzmir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 23°C – Az bulutlu

Afyonkarahisar: 17°C – Az bulutlu

Denizli: 23°C – Parçalı bulutlu

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek

Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Antalya: 28°C – Az bulutlu

Adana: 28°C – Az bulutlu

Hatay: 27°C – Parçalı bulutlu

Isparta: 21°C – Az bulutlu

İç Anadolu: Bölgenin kuzeyinde yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerde az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 17°C – Çok bulutlu

Konya: 19°C – Az bulutlu

Çankırı: 19°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz: Bölge genelinde parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.

Zonguldak: 18°C – Sağanak yağışlı

Düzce: 19°C – Sağanak yağışlı

Bolu: 16°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.

Samsun: 20°C – Aralıklı sağanak

Trabzon: 20°C – İç kesimlerde hafif yağış

Rize: 20°C – Öğle saatlerinde hafif yağış

Amasya: 22°C – Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek, kuzey kesimlerde bulutlanma artabilir.

Erzurum: 14°C – Parçalı bulutlu

Kars: 16°C – Çok bulutlu

Malatya: 20°C – Az bulutlu

Van: 17°C – Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Gaziantep: 25°C – Açık

Diyarbakır: 23°C – Açık

Mardin: 22°C – Az bulutlu

Siirt: 23°C – Açık

