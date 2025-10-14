İstanbul'u Yine Sağanak Vuracak! Günlerce Sürecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul başta olmak üzere pek çok kent için hafta sonuna kadar sürecek sağanak yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-18 Ekim tarihleri arasına ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, haftanın ilk günlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya ve Bartın’ın çevresinde sağanak yağıların kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı kaydedildi.

Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, Karadeniz kıyılarında ise zaman zaman etkisini artırmasının beklendiği öğrenildi.

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARI

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise güneşli ve sakin bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde aralıklarla devam eden yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2-3 derece artacağı kaydedildi.

