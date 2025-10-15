Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası! Anne ve 1,5 Yaşındaki Bebeği Hayatını Kaybetti

Aksaray’da Fatih Mahallesi’nde bir apartman dairesinde anne ve küçük oğlu baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve çocuğunun karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Aksaray’da Karbonmonoksit Faciası! Anne ve 1,5 Yaşındaki Bebeği Hayatını Kaybetti
Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve 1,5 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4105 Sokak’ta bulunan Şile Apartmanı’nın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Ölmez’den bir süre haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde anne ve oğlunu baygın halde buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan anne ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, anne ve oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

