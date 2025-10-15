Çanakkale’de Dehşet! Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu

Çanakkale’de emekli astsubay G.Y., husumet yaşadığı sağlık astsubayı C.B. ile çıkan tartışma sırasında tabancayla sırtından vurularak hayatını kaybetti. C.B. olay yerinde suç aletiyle yakalandı.

Çanakkale’de Dehşet! Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu
Çanakkale’de meslektaşlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

